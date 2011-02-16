غبار و مصرف زیاد آب مشکل مردم کربلاست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کربلا در ادامه نشستهای تخصصی مدیران دولتی استانهای قزوین و کربلا عصر سه شنبه مدیران آب و فاضلاب و شرب کربلا در گفتگوی رودر رو با شهردار الوند، مدیرعامل شهر صنعتی البرز و معاون خدمات شهری شهرداری قزوین در هتل هدی الوادی در خصوص نحوه همکاری برای عمران و آبادانی کربلا گفتگو کردند.

حیدر عبدالعباس مدیرکل آب شرب کربلا در این نشست اظهار داشت: میزان مصرف روزانه آب شرب توسط هر نفر در کربلا 450 لیتر است و بدلیل نداشتن کنتور هیچ کنترلی بر نحوه مصرف مردم اعمال نمی شود.

وی افزود: گرد وغبار کشورهای همسایه و خود عراق موجب شده مردم برای رعایت بهداشت و زدودن این غبارهای مستمر از آب شرب برای شستن حتی خیابانها هم استفاده کنند و این کار در کنار استفاده از آب شرب در بخش کشاورزی موجب شده که مصرف آب در حد بسیار زیادی بالا برود.

مدیرکل آب شرب کربلا تصریح کرد: استفاده از آب شرب و تصفیه شده در همه امور غیرمنطقی است و به علت نداشتن کنتور محاسبه آب بهاء نیز به صورت تخمینی و متراژ بنای ساختمان و منازل انجام می شود که ناعادلانه است.

وی اظهار امیدواری کرد: با اصلاح شهرسازی کربلا و جدا سازی آب شرب و خام برای آبیاری فضای سبز وضعیت کنونی بهبود یابد.

معن جبار مدیر آب و فاضلاب کربلا هم گفت: شبکه فاضلاب کربلا قدمتی 30 ساله دارد و امروز برای تامین آب مورد نیاز بیش از یک میلیون نفر جمعیت این استان نیازمند 50 هزار مترمکعب شبکه هستیم که با مشارکت خارجی اجرا خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح بزرگ در چهار فاز اجرا می شود و ما باید جوابگوی نیاز جمعیت چهار میلیون نفری زائران این شهر هم باشیم.

جبار از احداث تصفیه خانه در شهر کربلا هم خبر داد و گفت: در صورت دعوت ایرانی ها برای بازدید از وضعیت تصفیه خانه های استان قزوین بسیار مایلیم تا از این دانش برادران ایرانی برای تامین نیاز تاسیساتی شهر کربلا برخوردار شویم.

معن جبار وضعیت فاضلاب شهر کربلا را نگران کننده دانست و افزود: در برخی از ایام سال که تعداد زائران به چهار میلیون نفر هم می رسد در صورت بارندگی با شرایط بحرانی مواجه می شویم که باید با کمک برادران ایرانی خود این مشکل را حل کنیم.

اکبر امامی مدیرعامل شهر صنعتی البرز قزوین هم با ارائه گزارشی از مشخصات تصفیه خانه بزرگ این شهر صنعتی خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه از مدرن ترین و بزرگترین تصفیه خانه های خاورمیانه و کشور است که با ظرفیت 70 هزار مترمکعب که قابل افزایش تا 90 هزار متر مکعب است بصورت بیولوپزیک استفاده مجدد از پساب را دربخش صنعت فراهم می کند.

وی اظهار داشت: ما آمادگی داریم تا در زمینه جمع آوری روان آبها و کنترل آن با امضای توافقنامه همکاری لازم را با دوستان خود در کربلا داشته باشیم و به مردم این استان خدمت کنیم.

عبدالعلی دربندی زاده مدیر خدمات شهری شهرداری قزوین هم در خصوص وضعیت مصرف آب شرب شهری و فضای سبز در شهر قزوین، میزان مصرف آب و تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها در کاهش میزان مصرف مردم ایران مطالبی بیان کرد و برای انتقال تجارب استان در این بخش اعلام آمادگی کرد.

افر اد شرکت کننده در این نشست در پایان برای تعیین مفاد تفاهمنامه در نشست های بعدی توافق کردند.