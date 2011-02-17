رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از بیمارستانهای کربلا دیدن کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلا علی اکبر زینالو به منظور بررسی وضعیت بیمارستانهای شهر کربلا با حضور در بیمارستان امام حسین(ع) شهر کربلا با امکانات درمانی و نحوه درمان بیماران در این بیمارستان آشنا شد.

محمد عباس علی مدیر بخش فنی اداره بهداشت استان کربلا در این بازدید گفت: این بیمارستان در سال 1969 میلادی ساخته شده و در حال بازسازی است ودر این طرح بخشهای جدید درمانی هم پیش بینی شده است.

وی به قدیمی بودن برخی مراکز درمانی این استان اشاره کرد و افزود: بیمارستان زنان کربلا در واقع ورزشگاه بوده و فضای مناسبی برای بیمارستان نیست و سایر بخشهای نیز بدلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان برخی اوقات جوابگو نیست.

مدیر بخش فنی اداره بهداشت استان کربلا یادآور شد: این بیمارستان 465 تختخوابی استو دارای بخشهای قلبی و عروقی، مراقبت های ویژه، ام آر آی، آزمایشگاه، زنان و زایمان و کودک است و در طرح توسعه آن با ساخت 24 اتاق عمل نیاز تخصصی پزشکی و مشکل کمبود فضا برطرف خواهد شد.

10 بیمارستان در کربلا ساخته می شود

وی افزود: در طول دو سال آینده قرار است 10 بیمارستان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دلار با مشارکت کشورهای خارجی در استان کربلا ساخته شود که خدمات مناسبی به زائران هم ارائه خواهد شد.

این پزشک متخصص تصریح کرد: استان کربلا 46 درمانگاه، پنج بیمارستان، 17 بیمارستان سیار و بیش از یک هزار و 100 تخت بیمارستانی دارد و یک بیمارستان 400 تختخوابی، زنان و زایمان 300 تختخوابی و یک بیمارستان کوچک 50 تختخوابی نیز در دست ساخت است تا وضعیت درمانی استان بهتر شود.

وی برای حضور در ایران برای بازدید از امکانات پزشکی استان قزوین به همراه یک تیم پزشکی اعلام آمادگی کرد.

زینالو در این بازدید که عصر سه شنبه برگزار شد از قسمتهای دیالیز، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، اورژانس و طرح و توسعه این بیمارستان دیدن کرد.

زینالو در هنگام بادید از این مرکز درمانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلا گفت: امکانات مورد استفاده در این بیمارستان بسیار قدیمی است اما در طر حهای توسعه امکانات جدید تری پیش بینی شده است.

وی افزود: از آنجا که کربلا شهری مذهبی است و همواره پذیرای خیل عظیمی از زائران کشورهای مختلف بویژه از ایران است در این بازدید قصد داریم تا با وضعیت این امکانات درمانی آشنا شویم و نحوه کمک خود را بررسی و ارزیابی کنیم.

زنیالو تصریح کرد: در زمینه تامین تجهیزات پزشکی قادریم بخشی از نیازهای درمانی این استان را تامین کنیم اما قرار شد پس از بازدید یک هیئت پزشکی کربلا از استان قزوین و ارزیابی توانمندی های پزشکی استان میزان و نحوه درخواستهای پزشکی این هیئت مطرح و بررسی شود.