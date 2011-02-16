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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

امام جمعه گرگان اغتشاشات 25 بهمن را محکوم کرد

امام جمعه گرگان اغتشاشات 25 بهمن را محکوم کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اغتشاشات فتنه گران را در 25 بهمن در تهران محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه با صدور بیانیه ای افزود: در این موقعیت حساس و خطیر هر حرکتی و از ناحیه هر کسی که باعث شادی دشمنان و موجب سوء استفاده آنان شود با هیچ معیاری قابل توجیه نیست و شدیدا محکوم است.

در بیانیه آیت الله نورمفیدی آمده است: حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور، کام دل همه دوستان را شاد کرد و همچون زهری بر ذائقه دشمنان انقلاب بود.
 
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان دراین بیانیه افزوده است: ملت ایران در 22 بهمن بار دیگر به جهانیان نشان داد بر سر پیمان خود با انقلاب، امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی محکم ایستاده است و اینگونه تلاش های مذبوحانه در اراده و عزم او هیچ خللی وارد نمی کند.
 
شورای تبلیغات اسلامی، نهادها، گروهها، دانشگاهیان، تشکسهای مذهبی نیز خوان برخورد قاطع دستگاه قضایی با فتنه گران شدند.
کد مطلب 1255054

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