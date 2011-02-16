امام جمعه گرگان اغتشاشات 25 بهمن را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه با صدور بیانیه ای افزود: در این موقعیت حساس و خطیر هر حرکتی و از ناحیه هر کسی که باعث شادی دشمنان و موجب سوء استفاده آنان شود با هیچ معیاری قابل توجیه نیست و شدیدا محکوم است.

در بیانیه آیت الله نورمفیدی آمده است: حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور، کام دل همه دوستان را شاد کرد و همچون زهری بر ذائقه دشمنان انقلاب بود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان دراین بیانیه افزوده است: ملت ایران در 22 بهمن بار دیگر به جهانیان نشان داد بر سر پیمان خود با انقلاب، امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی محکم ایستاده است و اینگونه تلاش های مذبوحانه در اراده و عزم او هیچ خللی وارد نمی کند.

شورای تبلیغات اسلامی، نهادها، گروهها، دانشگاهیان، تشکسهای مذهبی نیز خوان برخورد قاطع دستگاه قضایی با فتنه گران شدند.