جزئیات منع تردد برخی خودروهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا رجبی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با بیان اینکه از 30 بهمن ماه طرح جدید ثبت نام برای جایگزینی 30 هزار دستگاه خودروی فرسوده شخصی با همکاری بانک ملی و سایپا در سراسر کشور آغاز می شود، درباره شرایط خودروهای فرسوده مشمول این طرح گفت: در اختیار داشتن پلاک منطقه ای ( ایران) و دارای گوهی تسجیل راهبر ناجا، مدل 1354 تا 1364 شمسی، در اختیار داشتن سند قطعی و یا وکالت بلاعزل از مالک از مهمترین شروط اسقاط این خودروها به شمار می رود.

قائم مقام نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه زمان ثبت نام این خودروهای فرسوده تا 30 روز ادامه می یابد تاکید کرد: در صورت تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام برای خودروهای فرسوده بیشتر وجود ندارد.

وی در خصوص میزان تسهیلات اختصاص یافته برای از رده خارج کردن این دسته از خودروهای فرسوده توضیح داد: اختصاص وام 50 میلیون ریالی با بازپرداخت 5 ساله با نرخ سود 14 درصد و محاسبه خودروهای فرسوده به قیمت 10 میلیون ریال به عنوان آورده از مهمترین تسهیلات خروج خودروهای فرسوده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه متقاضیان در زمان ثبت نام نباید هیچ گونه نرخی را به عنوان حق الزحمه به نمایندگی های مجاز سایپا پرداخت کنند، اظهار داشت: پیش بینی می شود با از رده خارج شدن این تعداد خودروی فرسوده علاوه بر کاهش عمر ناوگان حمل و نقل، کاهش قابل توجهی در مصرف سوخت خودروها حاصل شود.

رجبی همچنین در مورد تعداد خودروهای از رده خارج شده کشور از ابتدای سال 1385 تاکنون بیان کرد: در این مدت نزدیک به 927 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده است و پیش بینی می کنیم اوایل سال آینده جشن خروج یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل برگزار شود.

قائم مقام نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، تعداد خودروهای فرسوده از رده خارج شده از ابتدای سال جاری تاکنون را حدود 226 هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: در مجموع نزدیک به 30 درصد خودروهای از رده خارج شده بدون جایگزین بوده اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با یادآوری اینکه هم اکنون حدود یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی فرسوده در ناوگان حمل و نقل کشور تردد می کند بیان کرد: میزان اسقاط و از رده خارج شده خودروهای فرسوده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است.

رجبی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر از کاهش 2.5 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور با از رده خارج شدن خودروهای فرسوده خبر داد و افزود: با خروج هر دستگاه خودروی فرسوده و جایگزینی خودروهای جدید 50 درصد از مصرف سوخت و تولید آلودگی های زیست محیطی کسر می شود.

این مقام مسئول همچنین در خصوص عمر ناوگان تاکسی های کشور توضیح داد: با خروج حجم وسیعی از تاکسی های فرسوده در شرایط فعلی عمر ناوگان تاکسی کشور به کمتر از 10 سال کاهش یافته است.

رجبی در پایان با اعلام اینکه هم اکنون 18 هزار مورد ثبت نام برای از رده خارج شدن تاکسی های فرسوده انجام شده است، خاطر نشان کرد: از بهمن ماه سال جاری تردد خودروهای سواری سال 1358 شمسی به پایین مشمول آیین نامه منع تردد شده است.