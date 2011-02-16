علی‌اصغر آزادان، تهیه‌کننده تله تئاتر تلویزیونی "امپراطور کشتار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تله تئاتر به کارگردانی هنری علیرضا کوشک جلالی تهیه شده و قرار است روز دوشنبه دوم اسفندماه مصادف با میلاد حضرت محمد (ص) از شبکه چهار روی آنتن برود.

این تله تئاتر در یک قسمت 90 دقیقه‌ای به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تولید شده و در آن بهاره رهنما، الهام پاوه‌نژاد، کاظم هژیرآزاد و بهنام تشکر بازی کردند و داستان درباره دو زوج است که درگیر مسئله‌ای می‌شوند. این تله تئاتر رگه‌های طنز هم دارد.



عوامل این پروژه عبارتند از مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی، مرتضی نجفی، زین‌الدین علامه وهادی حسینی پویا تصویر برداران، ناصر مدرس مدیر تولید، مسعود سرمدی مدیر صحنه، مجید گلزاریان طراح نور، جهانسوز فولادی آهنگساز، تیرداد رضایی صدابردار، مژگان ناظمی و نوید فرح‌مرزی طراحان گریم، فرشید موثق طراح دکور، مریم عرب احمدی منشی‌صحنه، دهیه خوشنویسان طراح لباس، محسن باباخان ساخت و اجرای دکور و داود ملکی عکاس.



کوشک جلالی کارگردانی نمایش‌ "موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن" بر اساس نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت و ... را در کارنامه دارد.