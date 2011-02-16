آخرین خبرها از قیام ملت بحرین/ میدان "اللولو" التحریر منامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موج قیام مردمی در جهان عرب که اواخر دسامبر 2010 در تونس آغاز شد همچنان ادامه دارد. پس از تظاهرات ملت های تونس و مصر که در نهایت منجر به فرار "زین العابدین بن علی" و "حسنی مبارک" دیکتاتورهای این 2 کشور شد این بار نوبت بحرین است.

فعالان بحرین از چند هفته پیش تاکنون اعلام کرده بودند که 14 فوریه (25 بهمن) تظاهرات سراسری برپا خواهند کرد. خشونت نیروهای امنیتی علیه تظاهرات کنندگان طی 2 روز گذشته 2 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است.

مهمترین خواسته های ملت

تظاهرات کنندگان اعلام کرده اند که در روزهای آتی نیز به اعتراضات خود تا زمان تحقق اهداف و خواسته هایشان ادامه خواهند داد.

مقابله با طائفه گرایی، انتقال مسالمت آمیز قدرت، اصلاح قانون اساسی، وحدت شیعه و سنی، آزادی زندانیان سیاسی، برکناری نخست وزیر و حتی تغییر نظام از مهمترین خواسته های مردم بحرین به شمار می رود.

واکنش های داخلی

"حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین که همچون دیگر سران عرب از قیام مردمی نگران است در واکنش به حوادث اخیر این کشور از کشته شدن 2 شهروند بحرینی ابراز تاسف کرد.

وی در تلاش برای مهار خشم مردمی گفت: ما "جواد بن سالم العریض" معاون نخست وزیر را مامور تشکیل کمیته حقیقت یاب ویژه کرده ایم تا درباره کشته شدن دو هم وطنمان تحقیقات صورت گیرد.

وی مدعی شد که امنیت و سلامت شهروندان بحرین مهمترین اولویت دولت است و اصلاحات ادامه دارد و هرگز متوقف نخواهد شد.

"شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین نیز ضمن ابراز تاسف از کشته شدن 2 شهروند بحرینی از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با کمیته حقیقت یاب خبر داد.

وی ضمن عذرخواهی از ملت و خانواده های کشته شدگان و ابراز همدردی با آنها بر ضرورت خویشتنداری نیروهای امنیتی در برخورد با حوادث اخیر تاکید کرد.

"محمد المزعل" نماینده شیعه بحرین در این رابطه اظهار داشت: جوانان تصمیم گرفته اند تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دهند و تحصن در میدان "اللولو" در منامه را رها نکنند.

جمعیت الوفاق از گروه های اپوزسیون بحرین نیز در بیانیه ای اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب تظاهرات کنندگان توسط نیروهای امنیتی عضویت خود را در پارلمان به حال تعلیق درآورد.

در ادامه بیانیه تاکید شده که این جمعیت از خواسته های مردمی مبنی بر اصلاحات سیاسی و تغییرات بنیادی در عرصه حکومتی و قانون اساسی حمایت می کند.

واکنش های خارجی

وزارت خارجه آمریکا نیز که از موج قیام های مردمی در جهان عرب به شدت نگران است در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا به شدت از خشونت های اخیر در بحرین نگران است و ما امیدواریم مسئولان بحرین به گفته های خود جامه عمل بپوشانند.

"ناوی پیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از مسئولان بحرین خواست که فورا به اقدامات خشونت آمیز علیه تظاهرات کنندگان پایان دهد و افراد بازداشت شده را آزاد کند.