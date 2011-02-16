تمدید تسهیلات کشاورزان استان ایلام در سال 88 ابلاغ شد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با رایزنیهای به عمل آمده با رحیمی معاون اول رئیس جمهور و دکتر طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی جمهوری اسلامی موضوع استمهال تسهیلات کشاورزان بدهکار این بانک به استان ایلام ابلاغ شد .

عزتی با اشاره به جلسه با دکتر طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی و همچنین سایر اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی حشمت الله نظری، مهندس داور ماهیکار، محمد حسن فروغی فر اعضای هیئت مدیره،م دیران امور، و برخی از مشاوران و روسای ادارات مرکزی بانک کشاورزی افزود:ا ین مصوبه پس از پیگیری های فراوان بالاخره به استان ایلام ابلاغ شد .

وی همچنین به دیدار خود با معاون اول ریاست جمهوری اشاره و اظهار داشت: مصوبه هیات محترم دولت در آبان ماه سال گذشته و در سفر سوم دولت در خرداد سال جاری مبنی بر تمدید تسهیلات کشاورزان و دامداران در سال ۸۸ بود که بر اساس مصوبه دولت تسهیلات کشاورزان و دامداران در سال ۸۸ به مدت یکسال تمدید شد.

این نماینده مجلس ادامه داد:ب ا دستور معاون اول رئیس جمهور مصوبه مذکور ابلاغ شد .

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان تصریح کرد: تحقق این موضوع از مطالبات مردم و کشاورزان ایلامی خسارت دیده از خشکسالی‌های اخیر بود که اکنون در حال اجراست .