تمدید تسهیلات کشاورزان استان ایلام در سال 88 ابلاغ شد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با رایزنیهای به عمل آمده با رحیمی معاون اول رئیس جمهور و دکتر طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی جمهوری اسلامی موضوع استمهال تسهیلات کشاورزان بدهکار این بانک به استان ایلام ابلاغ شد.
عزتی با اشاره به جلسه با دکتر طالبی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی و همچنین سایر اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی حشمت الله نظری، مهندس داور ماهیکار، محمد حسن فروغی فر اعضای هیئت مدیره،م دیران امور، و برخی از مشاوران و روسای ادارات مرکزی بانک کشاورزی افزود:ا ین مصوبه پس از پیگیری های فراوان بالاخره به استان ایلام ابلاغ شد.
وی همچنین به دیدار خود با معاون اول ریاست جمهوری اشاره و اظهار داشت: مصوبه هیات محترم دولت در آبان ماه سال گذشته و در سفر سوم دولت در خرداد سال جاری مبنی بر تمدید تسهیلات کشاورزان و دامداران در سال ۸۸ بود که بر اساس مصوبه دولت تسهیلات کشاورزان و دامداران در سال ۸۸ به مدت یکسال تمدید شد.
این نماینده مجلس ادامه داد:ب ا دستور معاون اول رئیس جمهور مصوبه مذکور ابلاغ شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان تصریح کرد: تحقق این موضوع از مطالبات مردم و کشاورزان ایلامی خسارت دیده از خشکسالیهای اخیر بود که اکنون در حال اجراست.
با اجرای این مصوبه تمام بدهی کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی سال 88 به مدت یکسال تمدید شده است.
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