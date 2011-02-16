چهار استادیوم 5000 نفری در تبریز ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین از موافقت اعضای شورای شهر با این طرح خبر داد و اظهار داشت: این استادیومها در راستای تأمین و توسعه فضاهای ورزشی استان و تبریز، کمک به توسعه ورزش در بین جوانان و پاسخگویی به نیازهای رفاهی ورزشی قشر عظیمی از جوانان در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گرفته و تلاش خواهد شد مراحل اجرایی این استادیومها در سال آینده آغاز شود.

شهردار تبریز تصریح کرد: نخستین نمونه از این استادیومها چندی پیش در جوار فرهنگسرای بزرگ الغدیر کلنگزنی شد و سه استادیوم دیگر نیز در سال 90 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

علیرضا نوین ادامه داد: در کنار این طرح ها، شهرداری تبریز احداث دهها زمین چمن مصنوعی فوتبال در محلات محروم شهر را در دستور کار قرار داده تا بسترهای لازم و مناسب برای ورزش، تفریح و نشاط اجتماعی جوانان فراهم شود.

سال 90، سال احیای بافت های فرسوده تبریز است

شهردار تبریز با تأکید بر عزم جدی شهرداری برای تسریع روند احیای بافت های فرسوده شهری، سال 90 را سالی مهم برای احیای این قبیل بافت ها ارزیابی کرد و خواستار همکاری و مشارکت بیش از پیش شهروندان در احیای بافت های فرسوده شهری با شهرداری شد.

علیضا نوین با اعلام این مطلب افزود: شهر تبریز با دارا بودن دو هزار و 500 هکتار بافت فرسوده نیازمند عزم جدی مسئولان استانی و کشوری برای احیا و بازسازی این مناطق است و شهرداری در ادامه تلاش ها و برنامه های زیربنایی خود، تلاش مضاعفی برای تسریع روند احیای بافت های فرسوده خواهد کرد.

نوین از شناسایی کامل محدوده بلوک ها و بافت های فرسوده شهر تبریز از سوی شهرداری و اولویت بندی احیای آن ها خبر داد و افزود: شهرداری تبریز با استفاده از ظرفیت های موجود قانونی درصدد است تا با یک طرح ضربتی و اقدامی جدی در راستای حل مشکل بافت های فرسوده گام بردارد.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه احیای بافت های فرسوده شهری و تلاش شهرداری برای استفاده بهینه و مناسب از این ظرفیت ها خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تصویب مجلس، از سال 90، پنجاه درصد تسهیلات بانکی در حوزه مسکن به بافت های فرسوده شهری تخصیص خواهد یافت و این ظرفیت، امکان تسریع روند احیای بافت های فرسوده شهری را فراهم می کند .

وی همچنین افزود: علاوه بر این با وجود فروش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت عمومی برای احیای بافت های فرسوده شهری در سال جاری از سوی شهرداری، انتشار و فروش بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید نیز برای سال آینده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.