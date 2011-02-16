به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر ابراهیم حاج مظفری شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد بیان داشت: تا تاریخ 19 بهمن‌ماه سال جاری 522 مورد افراد مبتلا به ایدز در قم به ثبت رسیده که 45 نفر خانم و 477 نفر نیز از آقایان مبتلا به بیماری ایدز هستند که سه فوتی در خانم‌ها و 93 فوتی نیز در آقایان رخ داده است که به صورت کلی 18 و چهار دهم درصد بیماران ایدزی قم فوت کرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه بیماری ایدز یک مدت مخفی را سپری می‌کند اظهار داشت: از این میزان باقی مانده 98 نفر در فاز بیماری هستند و این تعداد 89 آقا و ما بقی خانم هستند.



مدیرکل بهزیستی قم در خصوص مشکلات پیش روی افراد مبتلا اضافه کرد: درمان افراد مبتلا به بیماری ایدز و تأمین دفترچه این افراد، نیاز معیشتی، اشتغال پایدار و مسائل آموزشی و فرهنگی برای افراد آلوده و خانواده‌هایشان از جمله مشکلات پیش روی افراد مبتلا به بیماری ایدز است.



وی ادامه داد: اکثر مردان مبتلا به HIV به مراکز درمانی مراجعه دارند ولی تنها یک خانم مراجعه کرده و دارای پرونده است و مابقی در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند.



حاج مظفری بیان داشت: ما برای این افراد مبتلا، مرکز کاهش آسیب‌هایی را داریم که خدمات خاصی را ارائه می‌دهند و همچنین باشگاه‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته‌ایم تا کارهای فرهنگی در سطح گسترده ارائه دهند.



وی در خصوص حل مشکلات افراد مبتلا به ایدز اظهار داشت: نخست باید وضع و شریط را بپذیریم که در جنین شرایط و موقعیتی قرار داریم و سپس به دنبال راهکار خدمات و درمان این امر باشیم.

