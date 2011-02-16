به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر ابراهیم حاج مظفری شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد بیان داشت: تا تاریخ 19 بهمنماه سال جاری 522 مورد افراد مبتلا به ایدز در قم به ثبت رسیده که 45 نفر خانم و 477 نفر نیز از آقایان مبتلا به بیماری ایدز هستند که سه فوتی در خانمها و 93 فوتی نیز در آقایان رخ داده است که به صورت کلی 18 و چهار دهم درصد بیماران ایدزی قم فوت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه بیماری ایدز یک مدت مخفی را سپری میکند اظهار داشت: از این میزان باقی مانده 98 نفر در فاز بیماری هستند و این تعداد 89 آقا و ما بقی خانم هستند.
مدیرکل بهزیستی قم در خصوص مشکلات پیش روی افراد مبتلا اضافه کرد: درمان افراد مبتلا به بیماری ایدز و تأمین دفترچه این افراد، نیاز معیشتی، اشتغال پایدار و مسائل آموزشی و فرهنگی برای افراد آلوده و خانوادههایشان از جمله مشکلات پیش روی افراد مبتلا به بیماری ایدز است.
وی ادامه داد: اکثر مردان مبتلا به HIV به مراکز درمانی مراجعه دارند ولی تنها یک خانم مراجعه کرده و دارای پرونده است و مابقی در شرایط مناسبی به سر نمیبرند.
حاج مظفری بیان داشت: ما برای این افراد مبتلا، مرکز کاهش آسیبهایی را داریم که خدمات خاصی را ارائه میدهند و همچنین باشگاههایی را برای این افراد در نظر گرفتهایم تا کارهای فرهنگی در سطح گسترده ارائه دهند.
وی در خصوص حل مشکلات افراد مبتلا به ایدز اظهار داشت: نخست باید وضع و شریط را بپذیریم که در جنین شرایط و موقعیتی قرار داریم و سپس به دنبال راهکار خدمات و درمان این امر باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان قم از فوت 96 قمی بر اثر ابتلا به بیماری ایدز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر ابراهیم حاج مظفری شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد بیان داشت: تا تاریخ 19 بهمنماه سال جاری 522 مورد افراد مبتلا به ایدز در قم به ثبت رسیده که 45 نفر خانم و 477 نفر نیز از آقایان مبتلا به بیماری ایدز هستند که سه فوتی در خانمها و 93 فوتی نیز در آقایان رخ داده است که به صورت کلی 18 و چهار دهم درصد بیماران ایدزی قم فوت کردهاند.
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