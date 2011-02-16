طی سال جاری جابجایی کالا در کشور 5.2 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، داریوش امانی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از منتخبان حمل و نقل کرمان اظهارداشت: استان کرمان با توجه به وسعت و موقعیت جغرافیایی نقش تعیین کننده ای در زمینه حمل و نقل کالا بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون کرمان بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رتبه اول حمل و نقل کالا در کشور را به خود اختصاص داده است و این نشان از نقش مهم کرمان در خصوص جابجایی کالا دارد.

امانی افزود: طبق آمار موجود در سال جاری میزان حمل و نقل کالا در کشور 5.2 درصد افزایش یافته است.

این مسئول خاطر نشان کرد: در این میان کرمان شاهد رشد 5.18 درصدی است این درحالی است که طبق آمار 95 درصد کالای موجود در کشور به وسیله حمل و نقل جاده ای جابجا می شوند.

وی اضافه کرد: در راستای ساماندهی سوخت در این بخش توزیع کارت سوخت آغاز شده است و 478 هزار راننده در کشور کارت سوخت خود را تحویل گرفته اند.

وی سن ناوگان حمل و نقل کشور را 16 سال اعلام کرد و گفت: باید با برنامه ریزی این سن در آینده نزدیک به کمتر از 10 سال برسد.

امانی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی خودروی سنگین به زودی وارد سیستم حمل و نقل ملی می شود و ماشینهای قدیمی از چرخه خارج خواهند شد.



