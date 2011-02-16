تحصیل 10 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان ایلام

بهروز ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: تمام رشته های فعال در مراکز علمی کاربردی براساس نیازسنجیها و آمایشهای انجام گرفته در استان راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: طی سال جاری دو رشته جدید شامل رشته خبرنگاری، مدیریت اطلاع رسانی، در مقاطع کاردانی در مراکز علمی کاربردی این استان راه اندازی شده است.

ناصری از ایجاد هفت رشته جدید در مقاطع کارشناسی در این دانشگاه نیز خبر داد و یادآور شد: این رشته ها شامل مهندسی IT، معماری، مهندسی ساختمان، حقوق قضایی، حسابداری گرایش مالی و دولتی و آسیب شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیری از اعتیاد بوده که پذیرش دانشجو در این رشته ها به صورت پودمانی به عمل خواهد آمد.

وی بیان کرد: در دوره های جدید ثبت نام که به صورت پودمانی از (20 بهمن) آغاز شده است، بیش از دو هزار نفر در 37 کد رشته پذیرش خواهند شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همچنین از راه اندازی مرکز علمی کاربردی سپاه در این استان نیز خبر داد و افزود: سربازان در حین خدمت می توانند در این مراکز مشغول به تحصیل شوند.

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