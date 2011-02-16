174زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای کرمان وجود دارد

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در زندانهای کرمان 174 زندانی جرایم غیر عمد نگهداری می شود که برای آزادی این افراد از زندانهای استان کرمان به 25 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی افزود: باید فرهنگ سازی لازم برای جذب کمکهای خیران به این افراد در جامعه صورت گیرد و زمینه بازگشت این زندانیان به خانواده هایشان فراهم شود.

وی از برگزاری جشنهای گلریزان در کرمان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری پنج جشن دیگر در شهرستانهای کرمان برگزار می شود و تعداد گلریزانهای کرمان به 20 مورد می رسد.

موسوی قوام خاطرنشان کرد: اکثر این افراد به دلیل دیه تصادفات و مهریه و نفقه در زندان هستند که می توان به سادگی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری 371 زندانی جرایم غیر عمد از طریق جلب رضایت شاکیان، و کمکهای پنج میلیارد و 35 میلیون ریال خیران آزاد شده اند و همچنین 19 نفر نیز با کمکهای دولت به مبلغ سه میلیارد و 640 میلیون ریال آزاد شده اند.