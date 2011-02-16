دختران در سنین بلوغ بیشتر از پسران نیازمند آهن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: نوجوانی دوران رشد سریع جسمانی و افزایش نیازهای تغذیه ای و ذخیره سازی مواد غذایی در بدن است و باید توجه ویژه ای به نوع تغذیه داشت.

میزان نیاز دختران نوجوان به آهن در این سنین بلوغ 10 درصد بیشتر از پسران است و کمبودهای تغذیه ای که از مصرف ناکافی موادغذایی در دراز مدت ناشی می شود مربوط به کمبودهای خاص مانند کم خونی فقر آهن و کمبود ویتامین آ و ید است.

همچنین پوسیدگی دندان، ناشی از یک مشکل بهداشتی در ارتباط با مصرف بیش از حد مواد شیرین مانند آب نبات، شکلات، بستنی ، کیک و نوشابه های شیرین به همراه غذا یا میان وعده های غذایی است و باید با شناخت نیازهای تغذیه ای نوجوانان به رفع آن کمک کرد.

داشتن رژیم غذایی کامل و غنی، کنترل پرخوری، انجام ورزش منظم ، کنترل بیماریهای انگلی، کنترل کمبود مواد موجود در محیط مانند فلوراید از مسائل مهم است که باید در روند تغذیه نوجوانان حائز اهمیت باشد.

مهمترین اصول و شیوه زندگی سالم نوجوان شامل مواردی همچون پیشگیری از بیماریها از طریق بهداشت فردی، بهداشت آب و مواد غذایی، واکسیناسیون، پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو، تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها، عدم استعمال سیگار، عدم مصرف الکل و مواد مخدر،انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش، خواب منظم و رعایت رژیم غذایی مناسب است.

مرکز مشاوره بهداشت باروری هر روز از ساعت 12تا 9 به جز ایام تعطیل با حضور کارشناسان و پزشکان مجرب به ارائه خدماتی همچون مشاوره دوران بلوغ و نوجوانی ، مشاوره قبل ازازدواج، مشاوره قبل از بارداری، مشاوره مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، مشاوره تنظیم خانواده، مشاوره تغذیه مشاوره بیماریهای مقاربتی، مشاوره نازایی، مشاوره بهداشت روان زنان، مشاوره دوران یائسگی و مشاوره سرطانهای زنان می پردازد.