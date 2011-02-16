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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

دختران در سنین بلوغ بیشتر از پسران نیازمند آهن هستند

دختران در سنین بلوغ بیشتر از پسران نیازمند آهن هستند

میزان نیاز دختران نوجوان به آهن در سنین بلوغ 10 درصد بیشتر از پسران است و کمبودهای تغذیه ای در دراز مدت مربوط به کمبودهای خاص مانند کم خونی و فقر آهن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: نوجوانی دوران رشد سریع جسمانی و افزایش نیازهای تغذیه ای و ذخیره سازی مواد غذایی در بدن است و باید توجه ویژه ای به نوع تغذیه داشت.

میزان نیاز دختران نوجوان به آهن در این سنین بلوغ 10 درصد بیشتر از پسران است و کمبودهای تغذیه ای که از مصرف ناکافی موادغذایی در دراز مدت ناشی می شود مربوط به کمبودهای خاص مانند کم خونی فقر آهن و کمبود ویتامین آ و ید است.

همچنین پوسیدگی دندان، ناشی از یک مشکل بهداشتی در ارتباط با مصرف بیش از حد مواد شیرین مانند آب نبات، شکلات، بستنی ، کیک و نوشابه های شیرین به همراه غذا یا میان وعده های غذایی است و باید با شناخت نیازهای تغذیه ای نوجوانان به رفع آن کمک کرد.
 
داشتن رژیم غذایی کامل و غنی، کنترل پرخوری، انجام ورزش منظم ، کنترل بیماریهای انگلی، کنترل کمبود مواد موجود در محیط مانند فلوراید از مسائل مهم است که باید در روند تغذیه نوجوانان حائز اهمیت باشد.
 
مهمترین اصول و شیوه زندگی سالم نوجوان شامل مواردی همچون پیشگیری از بیماریها از طریق بهداشت فردی، بهداشت آب و مواد غذایی، واکسیناسیون، پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو، تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها، عدم استعمال سیگار، عدم مصرف الکل و مواد مخدر،انجام فعالیتهای جسمانی و ورزش، خواب منظم و رعایت رژیم غذایی مناسب است.
 
مرکز مشاوره بهداشت باروری هر روز از ساعت 12تا 9 به جز ایام تعطیل با حضور کارشناسان و پزشکان مجرب به ارائه خدماتی همچون مشاوره دوران بلوغ و نوجوانی ، مشاوره قبل ازازدواج، مشاوره قبل از بارداری، مشاوره مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، مشاوره تنظیم خانواده، مشاوره تغذیه مشاوره بیماریهای مقاربتی، مشاوره نازایی، مشاوره بهداشت روان زنان، مشاوره دوران یائسگی و مشاوره سرطانهای زنان می پردازد.
کد مطلب 1255074

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