آق قلا میزبان مسافران نوروزی مرز ترکمنستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غفور جرجانی در اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان آق قلا، بر لزوم همکاری متقابل دستگاههای دولتی در خدمت‌رسانی به گردشگران نوروزی را مورد تاکید کرد.

وی از تشکیل کمیته ارزیابی به منظورسنجش میزان فعالیت وعملکرد دستگاههای اجرائی ونهادها و نحوه خدمت رسانی به مسافران خبرداد.

وی اظهار داشت: در سفرهای نوروزی به شهرستان طی سال گذشته، مشکل خاصی وجود ندارد.

وی گفت: امید است با تدابیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و با تعامل و حضور همه‌ دستگاههای ذیربط امسال نیز شاهد ارائه‌ خدمات مطلوب به گردشگران و ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز آن‌ها باشیم.



در ادامه ضمن اعلام برنامه های پیش بینی شده از سوی اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، تصمیمات لازم از قبیل، استقرار کشیک در ادارات و سازمانها، آماده باش ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان و تمام مراکز درمانی، آتش نشانی، جایگاههای سوخت رسانی، مخابرات و...، افزایش گشت های نیروی انتظامی گرفته شد.



استقرار اکیپ های امداد خودرو در جاده ها، چاپ بروشور وتهیه تابلو و... جهت راهنمائی مسافران و... از دیگر تصمیمات بود.