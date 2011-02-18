علیاصغر آزادان، تهیهکننده سری جدید "چاق و لاغر" در پاسخ به این سئوال که نگارش این مجموعه شروع شده است؟ به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ساخت سری جدید این مجموعه تصویب شده است و ما مشغول طراحی قصهها برای نگارش هستیم.
وی در ادامه افزود: من همراه امیر قهرایی فیلمنامه این مجموعه را مینویسیم. هنوز مشخص نیست نگارش چه زمانی آغاز شود، ولی در حال حاضر قصهها طراحی میشوند.
آزادان درباره تفاوت سری جدید این مجموعه توضیح داد: سری جدید "چاق و لاغر" برای شبکه دو با ساختار جدید تهیه میشود و سعی میکنیم از تکنولوژیهای جدید برای این دو شخصیت بهره ببریم.
وعده ساخت این مجموعه از سال 84 داده شده بود، ولی به دلیل تغییر مدیریت شبکه دو محقق نشده بود. مجموعه "چاق و لاغر" اواخر دهه 60 از شبکه دو پخش میشد.
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