به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدجواد محمدی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در حاشیه سفر به اصفهان از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان بازدید کرد و اظهار داشت: همواره صنعت فولاد در کشور دارای اهمیت بوده است و باید توجه داشت که این صنعت می‌تواند جای خوبی را در بین صنایع دنیا برای خود ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ذوب‌آهن اصفهان سبب افزایش دانش، خودکفایی و ارتقای توسعه اقتصادی در منطقه و کشور شده است، افزود: البته این در حالیست که تحمیلهایی را نیز برای محیط داشته است.

معاون رئیس جمهور گفت: باید توجه داشت که توسعه‌هایی ذوب آهن در سال‌های اخیر دشوار بوده زیرا فعالیت در شرایط محدود دشوار است.

وی با اشاره به اینکه منطبق کردن الزامات با استانداردهای موجود کار دشواری است، ادامه داد: درصدد هستیم موضوع انرژی و سوخت موجود را در کشور متنوع‌سازی کرده تا بتوانیم از همه سوخت‌های موجود استفاده کنیم.

محمدی‌زاده با تاکید بر اینکه هر زمان در کشور ما در زمینه استفاده از زغال‌سنگ نظریه‌ای ارائه می‌شود از طرف مدیران سازمان محیط زیست مورد مخالفت قرار می‌گیرد، بیان داشت: این در حالیست که من اعتقاد دارم باید از این انرژیهای موجود مانند ذغال سنگ استفاده کرد اما سختگیری‌های لازم را نیز به کار برد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بیش از 85 درصد سوخت خودروهای کشور بنزین است، تصریح کرد: این در حالیست که 55 درصد مصرف سوخت خودروهای اروپایی به صورت دیزلی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان داشت: روزانه 20 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود و باید توجه داشت که استفاده تنها از یک نوع سوخت برای کشور می‌تواند در شرایط تحریم شرایط خطرناکی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از کک و زغال‌سنگ را در دستور کار قرار داده‌ایم و به تازگی نیز مجوزی به منظور فعالیت کک‌سازی سوادکوه نیز صادر شده است، افزود: باید متنوع سازی انرژی را دارای اهمیت بدانیم.

محمدی‌زاده با تاکید بر اینکه سخت‌ترین استانداردها را به منظور استفاده از سوختهایی مانند کک در نظر گرفته‌ایم، اضافه کرد: این را در نظر بگیریم که توسعه در افق تولید پنج میلیون تن در ذوب‌آهن با فرض اجرای طرح‌های زیست محیطی می‌تواند انجام شود.