کشف 50 گرم مواد مخدر در عربستان مجازات اعدام دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ ابرهیم شاکری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: با توجه به مجازاتهای سنگینی که حمل مواد مخدر در عربستان به همراه دارد کنترلهای شدیدی در فرودگاههای ایران برای مبارزه با این امر صورت می پذیرد که درنهایت نیز منجر به کاهش حمل مواد مخدر شده است.

وی افزود: حمل تنها 50 گرم مواد مخدر برای خرید و فروش در عربستان مشمول مجازات اعدام می شود ضمن اینکه کشف از یک تا 10 گرم مواد مخدر از یک تا 10 سال زندان و بیش از آن تا 50 گرم مجازات زندان تا 30 سال دارد.

شاکری اضافه کرد: از زمان افزایش کنترل در فرودگاهها تاکنون هیچ زائر کرمانی که مواد مخدر همراه داشته باشد در عربستان شناسایی نشده است که نشان از تاثیر گذار بودن اقدامات در فرودگاههای کرمان دارد.

وی از وجود یکصد مرکز ترک اعتیاد در کرمان خبر داد و گفت: به زائران توصیه می شود در صورت نیاز به این مراکز مراجعه کنند و با هر زائری نیز که در حال ترک با متادون باشد در مراکز درمانی ایران در عربستان همکاری خواهد شد.

وی همچنین افزود: گذرنامه زائرانی که مواد مخدر به همراه داشته باشند توقیف و باطل خواهد شد و پنج سال از کشور ممنوع الخروج می شوند.

وی از کنترل شدید با دستگاه اسکنر در فرودگاه های کشور خبر داد.