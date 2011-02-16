تشریح مراحل رسیدگی به درخواست اعزام مشمولان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا مراحل رسیدگی به درخواست مشمولان و اعزام به خدمت سربازی به شرح زیر است:

1ـ مراجعه مشمول به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) و اخذ دفترچه راهنمای خدمت وظیفه‌عمومی

2ـ معاینه مشمول توسط پزشک و تائید سلامت مشمول در برگه مربوطه

3ـ انجام واکسیناسیون مننژیت و دوگانه با مراجعه مشمول به مراکز بهداشتی

4ـ تکمیل و تحویل مدارک مربوط به اعزام توسط مشمول به دفاتر پلیس+10 برای ثبت در سامانه جامع وظیفه‌عمومی

5ـ تعیین تاریخ اعزام مشمول از سوی سازمان وظیفه‌عمومی

6ـ صدور برگه اعزام و ارسال آن به آدرس مشمول از طریق پست