1.5 میلیارد نفر در دنیا از نعمت برق بی بهره اند

به گزارش خبرنگار مهر در نور، محمد بهزاد شامگاه سه شنبه در سومین کنفرانس دوروزه نیروگاه های برق ایران در مجتمع آموزشی ورزشی نفت محمود آباد، ضریب نفوذ برق در کشور را در حالی بیش از 99 درصد اعلام کرد که این میزان در دنیا 85 درصد است.

وی با بیان اینکه 100درصد جمعیت شهری و بیش از 99 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند، افزود: ضریب نفوذ برق در دنیا 85 درصد است یعنی 1.5 میلیارد نفر از نعمت برق بی بهره اند.

بهزاد، از صادرات هفت میلیارد کیلو وات ساعت برق به کشورهای همسایه خبرداد و پیش بینی کرد: این میزان تا سال92 به 9 میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یابد.

معاون وزیرنیرو در امور برق و انرژی به وضعیت خصوصی سازی در صنعت برق کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 31 نیروگاه در دست واگذاری به بخش خصوصی است و تا پایان دولت دهم حدود 50 نیروگاه به بخش خصوصی واگذار می شود.

بهزاد، با اشاره به برگزاری کنفرانس چهارم نیروگاه‌های برق کشور زمستان 90 در مرکز همایش‌های برق تهران، از مسئولان برگزاری آن خواست تا کنفرانس چهارم را با محور و گرایش هدفمندسازی یارانه‌ها و مصرف برق برگزار کنند.

کنفرانس سراسری نیروگاههای برق ایران عصر امروز در محمودآباد پایان می یابد.