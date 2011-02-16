به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یک‌روزه بررسی جایگاه رسانه‌های جهان اسلام در انتشار اخبار بین‌المللی صبح امروز با حضور محمدرضا مرندی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی این وزارتخانه و استادان ارتباطات در پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمدرضا مرندی در این سمینار با اشاره به اینکه تا 15 سال پیش مشکل منطقه جهان اسلام این بود که اخبار ما از زبان دیگران بیان می‌شد، گفت: این اخبار بنا بر تفسیر آنها در میان افکار عمومی جاری می‌شد و این اصلا به نفع اسلام نبود.

وی افزود: از حدود 15 سال پیش به طور کلی تحولی در حوزه رسانه جهان اسلام ایجاد شد به طوریکه در داخل کشور صدا و سیما ایران با راه‌اندازی شبکه‌‌های مختلف و با حوزه‌های عملکردی خاص و راه‌اندازی شبکه‌های متفاوت العالم و پرس.تی.وی و در منطقه با راه‌اندازی شبکه الجزیره تحرک خوبی در منطقه ایجاد شد.

مشاوروزیرارشاد اظهارکرد: در جنگ 33 روزه غزه و پیروزی 22 روزه مصر شبکه‌هایی مثل الجزیره و پرس.تی.وی تاثیرات مهمی در تحولات منطقه‌ای گذاشتند که بسیار قابل تقدیر است.

وی همچنین درباره پژوهشگاه فرهنگ، رسانه و ارتباطات گفت: این پژوهشکده بازوی مشورتی وزارت ارشاد است و خود را موظف می‌داند که در خدمت فرهنگ نقد و ارتباطات در نظام جمهوری اسلامی باشد.

مرندی به اشاره به سخنان وزیر ارشاد درباره این پژوهشکده که "قوه عاقله وزارتخانه است" ادامه داد: برهمین اساس در یک سال گذشته پژوهشکده فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه فرهنگ انجام داده است و توانسته تا حدودی به مسائل فرهنگی جامه عمل بپوشاند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هفته‌ای سه نشست علمی برای افکارسنجی و نظرسنجی موضوعات روز در حوزه رسانه و فرهنگ برگزار و هفته‌ای دو کتاب کم حجم در این پژوهشگاه منتشر می‌شود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اضافه کرد: رویکرد این پژوهشکده کاربردی است و برای ما مطلوب نیست پژوهش برای پژوهش انجام دهیم بلکه باید علم و پژوهش را برای امور کاربردی آماده کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص ایران در قلب جهان اسلام باید مراقب اطلاع‌رسانی باشیم.