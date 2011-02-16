جابجایی گاوداری های حاشیه کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی جعفری سه شنبه شب در نشست ساماندهی دامداریهای اطراف شهر کرمان اظهارداشت: وجود این دامداریهای در حاشیه شهر کرمان مشکلاتی را برای مردم ساکن در این مناطق ایجاد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی های انجام شده این گاوداریها تا پایان سال جاری به خارج از حاشیه شهر کرمان منتقل شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه با همکاری مسئولان بهداشتی جلسات مختلفی تشکیل شده است.

جعفری انتقال گاوداری رشید فرخی از حاشیه شهر در انتهی سال جاری را به عنوان عیدی به ساکنان این منطقه دانست و گفت: همکاری لازم در خصوص انتقال این دامداری ها از حاشیه شهر کرمان صورت پذیرفته است.

معاون فرماندار کرمان یکی از مشکلات موجود در این زمینه را عدم پرداخت تسهیلات بانکی برای خط انتقال 15 کیلومتری آب به این دامداری دانست و گفت: با همکاری مسئولان این طرح از هفته آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در شهر کرمان گفت: همین امر موجب شده است هم اکنون مراکز مسکونی در اطراف دامداری ها افزایش یابد که خطر انتقال بیماری مشترک بین دام و انسان را افزایش داده است.