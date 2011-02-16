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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

کارگاه پیشگیری از خشونت علیه خود و دیگران در ایلام برپا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: کارگاه پیشگیری از خشونت علیه خود و دیگران در مرکز کلینیک مددکاری "همراه" ایلام برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گفته کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی ایلام، در این کارگاه حدود 30 نفر از زنان سرپرست خانوار، دختران جوان و زنان در معرض آسیب جامعه هدف کلینیک مددکاری همراه شرکت دارند.

فریبا نافعی افزود: این افراد در این کارگاه دو روزه با علائم روانی خودکشی، عوامل اجتماعی موثر و عوامل خانوادگی آشنا می شوند.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را کاهش آسیب برای گروه های مخاطب و ارایه آموزش برای کمک به سایر افراد در معرض آسیب عنوان کرد.

20 هزار نفر در ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

کد مطلب 1255086

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