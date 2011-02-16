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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

سوره نوح در رادیو قرآن معرفی می‌شود

سوره نوح در رادیو قرآن معرفی می‌شود

برنامه "آشنایی با سوره‌ها" پنجشنبه 28 بهمن با حضور حجت‌الاسلام رضایی ‌اصفهانی به معرفی سوره نوح اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه "آشنایی با سوره‌ها" روز پنجشنبه 28  بهمن‌ماه حجت‌الاسلام رضایی ‌اصفهانی به عنوان کارشناس قرآنی سوره نوح را مورد بررسی قرار داده و بخشهای مختلف این سوره را تبیین می کند.

سوره نوح به داستان نوح پیامبر با قومش، بعنوان تجربه‏اى از تجارب دعوت الهى در روى زمین و موضعگیرى‏هاى مخالفان و درگیرى حق و باطل در این سوره پرداخته است.

در این سوره استقامت نوح در راه دعوت، الهام بخش صبر است و هلاکت قوم نوح، هشدارى براى مکذبین اشاره شده است.

این برنامه هر روز ساعت 10:35 از رادیو قرآن پخش می‌شود و علاقمندان برای دریافت فایل صوتی این برنامه می‌توانند به نشانی اینترنتی www.RadioQuran.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1255087

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