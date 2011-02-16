به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه "آشنایی با سوره‌ها" روز پنجشنبه 28 بهمن‌ماه حجت‌الاسلام رضایی ‌اصفهانی به عنوان کارشناس قرآنی سوره نوح را مورد بررسی قرار داده و بخشهای مختلف این سوره را تبیین می کند.

سوره نوح به داستان نوح پیامبر با قومش، بعنوان تجربه‏اى از تجارب دعوت الهى در روى زمین و موضعگیرى‏هاى مخالفان و درگیرى حق و باطل در این سوره پرداخته است.



در این سوره استقامت نوح در راه دعوت، الهام بخش صبر است و هلاکت قوم نوح، هشدارى براى مکذبین اشاره شده است.



این برنامه هر روز ساعت 10:35 از رادیو قرآن پخش می‌شود و علاقمندان برای دریافت فایل صوتی این برنامه می‌توانند به نشانی اینترنتی www.RadioQuran.ir مراجعه کنند.