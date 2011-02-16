مسائل سیاسی هم بر بهداشت باروری موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ربابه طاهری پناه با بیان اینکه توانمند سازی زنان و مقابله با آلاینده های محیطی از عناصر اصلی بهداشت باروری است، افزود: فاکتورهای بیولوژیک، مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیز بر بهداشت باروری موثر خواهد بود.

وی بهداشت باروری را یک واقعیت کاملا فیزیکی، روانی و رفاهی اجتماعی دانست که تمامی فرآیندهای عملکردی و سیستم بهداشتی تولید مثل را در برمی گیرد.

طاهری پناه ادامه داد: علاوه بر تاثیر بر چهارچوب زندگی مردم اعم از شرایط اقتصادی، آموزش و پرورش، اشتغال، شرایط زندگی و محیط خانواده اجتماعی و روانی، جنسی و قانونی می تواند تحت تاثیر نیز قرار گیرد.

دبیر همایش بین المللی تاثیر شرایط محیطی بر بهداشت باروری افزود: رحم زن باردار اولین محیطی است که انسان با آن مواجه می شود و درصورتیکه سموم محیطی و آلاینده ها در بدن تجمع پیدا کرده باشند، از طریق بند ناف و شیر به فرزند منتقل شده، رشد و نمو و باروری آینده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

این متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: مرکز تحقیقات باروری و ناباروری درصدد برآمد تا با همکاری سازمانهای بین المللی جهانی بهداشت، یونیسف، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با برگزاری نشستی علمی اقدام به شناسایی آلاینده های محیطی و چگونگی تاثیر و مقابله با آنها پرداخته تا در نهایت اقدام مثبتی در راه ارتقای آگاهی و دانش مردم انجام دهیم.