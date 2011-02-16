ظرفیت تولید برق کشور 60 هزار مگاوات است

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمد بهزاد در حاشیه در سومین کنفرانس دو روزه نیروگاه های برق ایران در جمع خبرنگاران، بیان اینکه ظرفیت تولید برق در قبل از انقلاب تنها هفت هزار و 24 مگا وات بوده، تولید کنونی برق در کشور را 60هزارو 500 مگاوات اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تمامی هفت هزارو 24 مگاوات برق تولیدی قبل از انقلاب توسط خارج تامین می شد، افزود: امروز بیش از 95 درصد برق تولیدی کشور توسط صنعتگران داخلی تامین می شود.

بهزاد، با بیان اینکه اکنون در بیش از 96 درصد تولید برق کشور خودکفا هستیم، گفت: در تلاش هستیم تا پایان دولت دهم این میزان به 100 درصد خودکفایی در تولید برق برسد.

وی اضافه کرد: بیش از 22 هزار مگاوات یعنی نزدیک به نیمی از ظرفیت کل برق کشور در دولت های نهم و دهم تولید شده است.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: ایران با تولید 60هزار و500 مگاوات برق رتبه شانزدهم در دنیا و رتبه نخست را در خاورمیانه دارا است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان دولت دهم تولید برق کشور به بیش از 73هزار مگاوات برسد.

بهزاد، با اعلام این اینکه متوسط نیروگاه های کشور 38درصد است، گفت: این میزان تا سال 92 به 41 درصد و تا پایان برنامه پنجم به 45 درصد خواهد رسید.

وی درصد تلفات برق را 16.5 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: قصد داریم تا این میزان را به 15 درصد کاهش دهیم.