انتصابات جدید در وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و برنامه ریزی لازم به منظور ارتقای سطح بهداشت فضاهای آموزشی از جمله وظایف رییس مرکز سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش است.



افزایش آگاهی های کارکنان (اداری و آموزشی) و دانش آموزان درباره آسیب های ورزشی، بهداشتی، جسمانی و روانی، تحقیق در زمینه طب ورزش، بهداشت و سلامت دانش آموزان از وظایف رییس این مرکز است.



توسعه و تعمیم فعالیت های ورزشی دانش آموزان و احیای ورزش بومی ، محلی و همگانی، توسعه و تقویت مجتمع های ورزشی دانش آموزان در رشته های مختلف نیز از دیگر وظایف این مرکز به شمار می رود.



استفاده بهینه از فضای ورزشی مدارس در خارج از ساعات آموزشی، توسعه و تعمیم ورزش کارکنان، ایجاد باشگاه‌های ورزشی دانش آموزان، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های ورزشی در سطح کشور و همکاری با سازمان تربیت بدنی و سایر نهاد های دولتی به منظور همگام کردن فعالیت های ورزشی دانش آموزان نیز از وظایف رییس مرکز سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است.



وزیر آموزش و پرورش همچنین در احکام جداگانه ای اسدی گرمارودی را به عنوان رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و یوسف نوری را که پیش از این، مدیر کل بودجه این وزارتخانه بود، به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه منصوب کرد.

