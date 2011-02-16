قیام مردمی در لیبی آغاز شد/ درگیری در شهر "بن غازی"

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شهروندان لیبی تظاهرات در این کشور را آغاز کرده اند.

هم اکنون در شهر بن غازی میان معترضین و نیروهای پلیس درگیری به وجود آمده است. علاوه بر شهروندان معترض لیبیایی که خواستار اصلاحات در کشورشان هستند طرفداران معمر قذافی رهبر دیکتاتور لیبی نیز در بسیاری از مناطق این کشور تجمع کرده اند.

خاطرنشان می شود صدها فعال سیاسی مخالف رژیم قذافی خواستار برگزاری تظاهرات در روز 17 فوریه(28 بهمن) همزمان با ششمین سالگرد تظاهرات شهر بن غازی در سال 2005 شده اند، در آن سال نیروهای امنیتی رژیم لیبی به شدت این تظاهرات را سرکوب کردند.