کلاهدوز دومین مدال طلای ایران را بدست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بخش جاده و استقامت قهرمانی آسیا از امروز چهارشنبه با برگزاری مسابقات تایم تریل زنان و مردان آغاز شد که در نخستین روز این مسابقات امیر کلاهدوز رکابزن جوان کشورمان در ماده تایم تریل با ایستادن بر سکوی نخست دومین نشان طلای تیم ایران را در این رقابت‌ها به گردن آویخت.

مسابقات تایم تریل انفرادی جوانان امروز در بخش مردان با طی مسافت 800/34 کیلومتر برگزار شد که کلاهدوز این مسیر را در زمان 46 دقیقه و 35 ثانیه رکاب زد و به مدال طلا رسید. ورزشکارانی از هنگ کنگ و کره جنوبی دوم و سوم شدند.

مسابقات بخش پیست قهرمانی آسیا در بخش زنان و مردان ودر دو قسمت جوانان و بزرگسالان از 20 تا 25 بهمن ماه در پیست "ناخون راتچاسیما" تایلند برگزار شد که رکابزنان ایران در این بخش صاحب 8 مدال شامل یک طلا، 5 نقره و دو برنز شدند. رکابزنان پیست ایران بامداد امروز به تهران بازگشتند.

سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا جوانان از 20 تا 30 بهمن ماه در تایلند برگزار می شود.