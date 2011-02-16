طرح عصر کاری و شب فرهنگی در همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی شامگاه سه شنبه در آغاز اجرای طرح عصر کاری و شب فرهنگی در مریانج از توابع استان همدان با بیان اینکه نظارت، کارشناسی و الویت شناسی طرح ها از اهداف اصلی سفر به نقاط استان همدان است، افزود: مطالبی باید در نشستها مطرح شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

وی نتایج سفرهای دوره ای خود و سایر مدیران استان همدان به 9 شهرستان این استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مشکلات و موانع اجرایی طرح ها در سفر نخست مشخص و راه حل برای رفع موانع ارائه شد.

استاندار همدان همچنین در این برنامه از شش پروژه تفریحی، ورزشی و عمرانی شهر مریانج بازدید کرد.

وی در بازدید از بوستان الوند شهر مریانج گفت: این بوستان ‌شامل هتل، پیست دوچرخه‌‌سواری، آبشار مصنوعی، پارک کودک و پارکینگ که با 10 درصد پیشرفت فیزیکی روبروست و در چند فاز اجرایی می‌شود.

کرم رضا پیریایی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح بوستان الوند شهر مریانج گفت: باید مقدمات اجرای این طرح ملی فراهم شود.

پیریایی در بازدید از پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره ‌سولان که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت است، اظهار داشت: مساحت این پروژه ‌هزار و 500 متر مربع، اعتبار هزینه شده ‌تاکنون 526 میلیون تومان، پیشرفت فیزیکی 100 درصد و سال شروع پروژه 1387 بوده است.

بازدید از پروژه احداث استخر سرپوشیده مریانج، دبیرستان 12 کلاسه شهید بهشتی این شهر و بازدید از مجتمع فرهنگی و هنری شهید مظاهری نیز در این برنامه قرار داشت.

استاندار همدان پیشتر اعلام کرده بود که دور سوم سفرهایش به شهرستانها با نگاه و محوریت فرهنگی از خرداد ماه سال آینده آغاز خواهد شد.