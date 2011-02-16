به گزارش خبرنگار مهر،فرهنگسرای شفق عصر روز یکشنبه اول اسفندماه میزبان مراسم بزرگداشت امید مجد پژوهشگری است که ترجمه‌های منظوم وی از قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه جزو کارهای شاخص ادبیات معاصر است.

در این مراسم محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یحیی طالبیان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادبیات، عباسعلی وفایی رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی و رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه، بهاءالدین خرمشاهی پژوهشگر و قرآن‌پژوه، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علی معلم و تنی چند از چهره‌های ادبی کشور حضور خواهند داشت و به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

همچنین در این مراسم از جدیدترین ترجمه منظوم امید مجد از قرآن رونمایی خواهد شد. مجد در این نسخه با حفظ مفهوم بیت‌های ترجمه پیشین را از 18 هزار به 14 هزار بیت کاهش داده است.

این مراسم ساعت 14 تا 18 در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21، پارک شفق، فرهنگسرای شفق برگزار می‌شود.