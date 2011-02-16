شیعه و سنی برابر زیاده خواهان متحدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی صبح چهارشنبه در جشن وحدت در بندرترکمن، با بیان ان اعلام روز میلاد حضرت رسول اکرم(ص) توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی به عنوان هفته وحدت افزود: به حق رهبر کبیر انقلاب این هفته را در ایام مبارک میلاد رسول هفته وحدت نامیدند، زیرا این انقلاب با وحدت کلمه و وحدت تمامی آحاد ملت به بار نشست و هم اکنون انقلاب شما در حال صدور به کشورهای دیگر بویژه کشورهای مسلمان است.

وی اظهار داشت: امروز در مصر ندای وحدت شنیده می شود و مردم مصر از انقلاب اسلامی الگو گرفته و با همین وحدت است که به پیروزی رسیده اند.

وی خاطرنشان کرد: آنان می خواهند احکام اسلامی داشته باشند و حکومت اسلامی برپا کنندو این از برکات هفته وحدت است.



جمشیدی در خصوص اهمیت هفته وحدت گفت: امروز پرچم دار اسلام، مقام معظم رهبری بر وحدت اسلامی تاکید ویژه دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری در بخش دیگر از سخنان خود اهداف رسالت رسول اکرم (ص) را از دیدگاه قران ایجاد انس و تفاهم وحدت و یکپارچگی به جای خصومت و دشمنی بیان کرد.



وی اظهار داشت: امروز به لطف الهی این جشن وحدت بخش را زمانی جشن می گیریم که انقلاب اسلامی امام عزیز در اقصی نقاط جهان در حال صدور است و جهان کفر و استکبار از آن می ترسد که مبادا اسلام و انقلاب اسلامی جهانگیر شود.

وی افزود: امروز درد بزرگ آمریکا و انگلیس این است که مبادا انقلاب اسلامی دیگری چون انقلاب امام (ره) در مصر بوجود بیاید و قوانین اسلامی ایران در سرزمین مصر حاکم شود که اتفاقاً اراده خداوند بر آن است که چنین انقلابی در مصر بوجود بیاید و احکام انقلاب اسلامی در سرزمین مصر اجرایی شود و مردم مسلمان مصر از این انقلاب بهره مند شوند.

گفتنی است در این مراسم برنامه های شاد و متنوعی از قبیل قرائت قرآن، سرود، تواشیح، مسابقه، شعر، شعبده بازی و اهداء جوائز به 50 نفر اجرا شد.