عناوین هفته سلامت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی در نشست ستاد برگزاری هفته سلامت که با حضور نمایندگان معاونتهای ستاد مرکزی و شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما برگزار شد شعار امسال روز جهانی بهداشت را مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی اعلام کرد.

وی همچنین با توجه به شعار امسال روز جهانی بهداشت عناوین روز شمار هفته سلامت را اعلام کرد.

به گفته آقاجانی عنوان روز پنجشنبه 18 فروردین، مردم، آموزش همگانی و پیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی، جمعه 19 بهمن نهادها، سازمانها، رسانه ها و پیشگیری از مقاومت ضد میکروبی، شنبه 20 بهمن پرستاران، ماماها و تجویز و مصرف منطقی دارو، یکشنبه 21 بهمن عفونتهای بیمارستانی و مقاومت ضد میکروبی، دوشنبه 22 بهمن دندانپزشکان و پیشگیری از مقاومت ضدمیکروبی، سه شنبه 23 بهمن داروسازان، دامپزشکان وتولید و مصرف منطقی داروهای ضد میکروبی و چهارشنبه 24 بهمن سیاستها، قوانین و تحقیقات در پیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی تعیین شده است.

