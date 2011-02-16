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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

در چهارمین روز تئاتر فجر/

وزیر ارشاد از جشنواره و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد

وزیر ارشاد از جشنواره و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه به همران معاونین خود از بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره در مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از بخش‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر و آثار بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره بیست و نهم بازدید کرد. در این بازدید حمید شاه‌آبادی معاون هنری، حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی و محمد حیدری دبیر جشنواره بیست و نهم حضور داشتند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صورت همزمان در تهران و چهار استان خراسان، گلستان، گیلان و البرز برگزار می‌شود. اختتامیه بخش ایران جشنواره بیست و نهم چهارشنبه 27 بهمن‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و برگزیدگان بخش‌های تئاتر خیابانی و مسابقه پوستر در این مراسم معرفی می‌شوند. 

کد مطلب 1255107

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