داوران بین المللی در المپیاد وزارت نفت قضاوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی گلچین در آستانه برگزاری این رقابت ها گفت: اولین دوره المپیاد ورزشی سراسری بانوان زیر 26 سال وزارت نفت از 30 بهمن‌ماه تا پنجم اسفند ماه در شهرستان محمود آباد و در 10 رشته ورزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: گاز با در نظر گرفتن تجربه خوب میزبانی دوره های قبل این المپیاد از نظر کمی وکیفی، برای برگزاری این دیدارها اعلام آمادگی کرد، ما امیدواریم با استفاده از این تجربیات گرانبها و بهره از بهترین کارشناسان ورزشی داخل مجموعه و فدراسیون ها، داوران مطرح و سرپرستان فنی بتوانیم میزبان خوبی برای اولین دوره این رقابتها باشیم.

رئیس ستاد برگزاری المپیاد بانوان تصریح کرد: قطعا هر میزبانی تلاش می کند تا هرچه در توان خود دارد در این میدان به نمایش بگذارد. ما هم همین برنامه و رویکرد را در برگزاری المپیاد دنبال خواهیم کرد. البته یقین داریم که تمامی این اهداف با حمایت و مشاوره مسئولین ادراه کل ورزش وزارت نفت میسر خواهد شد.

رئیس امور ورزش شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این مسابقات به لحاظ شرایط سنی کم یا به شکل آماتور ورزش می کنند یا اینکه کاملا به شکل حرفه ای به ورزش می پردازند.

وی ادامه داد: به خاطر همین حساسیت بالای مسابقات از قضاوت داوران ملی و بین المللی و حضور یک کادر فنی قوی بهره می بریم.

گلچین گفت: جا دارد از زحمات مسئولین ورزشی وزارت نفت به خاطر حمایت بیش از پیش از ورزش همگانی تشکر کرد. این توجه باعث تسریع روند توسعه ورزش در میان خانواده صنعت نفت خواهد شد.

نخستین المپیاد ورزشی سراسری بانوان زیر 26 سال وزارت نفت از 30 بهمن تا 5 اسفند ماه به میزبانی شرکت ملی گاز ایران در شهرستان محمود آباد برگزار می شود.