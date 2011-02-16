رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به مهر خبر داد: نتایج رده بندی کشورهای اسلامی در اختراعات/ ایران در صدر جدول

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حقوق مالکیت معنوی، به ویژه ثبت نامه ها، از عوامل مهم توسعه در نوآوری و پیشرفت های علمی است. به عنوان فرآورده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه، ثبت نامه ها پیوند میان علم و فناوری را مستحکم می کند در این ارتباط، گرچه تمام نوآوری ها به ثبت اختراع نمی رسند، اما حجم کاربردهای مرتبط با اختراعات و اکتشافات را می توان به عنوان عاملی برای میزان توانائی و استعداد نوآوری در یک کشور تلقی کرد.

وی یادآور شد: براساس آمارهای منتشره از سوی سازمان مالکیت معنوی جهانی، کل تعداد کاربردهای ثبت نامه ای در جهان در سال 2008 میلادی 8/1 میلیون تخمین زده شده است که کمتر از یک درصد از آن به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تعلق دارد.

مهراد خاطرنشان کرد: آمریکا، ژاپن، چین و کره جنوبی در حدود 70 درصد از کل کاربردهای ثبت نامه ای در جهان را گزارش کرده اند.

وی با اشاره به وضعیت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی گفت: براساس داده های موجود، ایران در سال 2006 میلادی تعداد 6527 اختراع به ثبت رسانیده است و پس از آن کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه و مصر به ترتیب با ثبت 5033 اختراع در سال 2008، 4606 اختراع در سال 2006، 2397 اختراع در سال 2008، و 2105 اختراع در سال 2007 رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

وضعت ثبت اختراع در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

ردیف نام کشور تعداد اختراعات به ثبت رسانده سال میلادی رتبه در میان کشورهای اسلامی 1 ایران 6 هزار و 527 2006 اول 2 مالزی 5 هزار و 33 2008 دوم 3 اندونزی 4 هزار و 606 2006 سوم 4 ترکیه 2 هزار و 397 2008 چهارم 5 مصر 2 هزار و 105 2007 پنجم 6 پاکستان یک هزار و 548 2008 ششم 7 مراکش یک هزار و 11 2008 هفتم 8 الجزایر 849 2007 هشتم 9 عربستان سعودی 770 2007 نهم 10 اردن 566 2007 دهم 11 ازبکستان 448 2005 تا 2008 یازدهم 12 تونس 338 2005 تا 2008 دوازدهم 13 لبنان 316 2005 تا 2008 سیزدهم

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تاکید کرد: متأسفانه، آمارهای ایران که به سازمان های بین المللی و برحسب مورد باید گزارش شود یا اعلام نمی شود و یا کند است.

وی رتبه ششم تا دهم ثبت اختراع کشورهای اسلامی را متعلق به پاکستان، مراکش، الجزایر، عربستان سعودی و اردن دانست و گفت: تعداد اختراعات ثبت شده این کشورها به ترتیب 1548 اختراع در سال 2008 در کشور پاکستان، 1011 اختراع در سال 2008 در کشور مراکش، 849 اختراع در سال 2007 در کشور الجزایر، 770 اختراع در سال 2007 در کشور عربستان سعودی و 566 اختراع در سال 2007 در کشور اردن است.

مهراد اظهار داشت: کشورهای ازبکستان، تونس و لبنان نیز به ترتیب 448، 338 و 316 اختراع در بین سالهای 2005 تا 2008 به ثبت رسانیده اند.