تهیه پلاکتهای مرغوب برای بیماران دچار خونریزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی افزود: با ارتقا سطح برخی از فرآیندهای خونی مثل فرآورده های پلاکتی و تعویض پلاسما که در گذشته به صورت دستی انجام می شد در حال حاضر در کشور با دستگاههای پیشرفته و به صورت ماشینی انجام می شود.

وی گفت: تمام استانهای کشور به 70 ماشین پیشرفته پلاسما فرست تجهیزشده اند و در حال حاضر تعویض پلاسمایی که معمولا بیماران سخت به آن نیاز دارند با این روش ماشینی انجام می گیرد.

ابوالقاسمی ادامه داد: خوشبختانه این روش برای بیمار بسیار راحت و ساده انجام می گیرد و بر خلاف روش قبلی که مجبور بودیم پس از گرفتن خون بیمار آن را به سازمان انتقال خون برده و آنجا جداسازی کنیم ودوباره به بیمار برگردانیم، خود ماشین این کار را به صورت اتومات انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه بعضی از پلاکتها نقش مهمی در خونریزی دارند ابراز داشت: درجلسه ای که با بخش بیماران خاص وزارت بهداشت داشتیم مصوب شد که از سال آینده به بیمارانی که دچارضعف پلاکتی هستند، پلاکتهای مرغوبی برای این افراد به روش ماشینی تهیه شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: مزیت این روش نسبت به روش قبلی این است که در یک مرحله که فرد برای اهدای خون مراجعه می کند یک پلاکت بزرگ که معادل 6 تا 8 واحد پلاکت است می گیریم و از همان مقدار خون به فرد بیمار تزریق می شود و در روش قبلی این میزان پلاکت را از 6 تا 8 نفر می گرفتیم و به یک اهدا کننده انتقال می دادیم.