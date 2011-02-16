به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این رقابتها استاندار گیلان با اشاره به نیاز هوش و تفکر بالا در شطرنج گفت: شطرنج انسانها را هوشیار، قوی و قانونمند می کند و شطرنجبازان معمولا انسانهای خلاقی هستند. قهرمانی در ادامه از مدیر کل تربیت بدنی گیلان و هیات شطرنج استان خواست برنامه ای تدارک دیده شود شطرنج از مهد کودک ها آغاز شود تا جامعه ای خلاق و با فکر داشته باشیم.
محمدی اصل مدیر کل تربیت بدنی گیلان نیز ورزش را زبان مشترک ملتها برای وفاق و برادری دانست و گفت: حضور بیش از 700 شطرنجباز از 20 کشور دنیا این رقابتها را به یکی از بزرگترین رقابتهای شطرنج دنیا تبدیل کرده است.
کارپوف استاد بزرگ شطرنج دنیا نیز با اشاره به حضور چشمگیر نونهالان و نوجوانان در این رقابتها گفت: این کودکان اساتید آینده شطرنج هستند از این رو باید به رده های سنی پایه توجه بیشتری در این رشته شود.
در مراسم افتاحیه این رقابتها آناتولی کارپف قهرمان سابق شطرنج دنیا یک بازی نمادین برگزار کرد. نهمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج جام خزر تا دوم اسفند در 9 دور به روش سوییسی برگزار می شود.
نهمین دوره رقابتهای بین المللی شطرنج جام خزر با شرکت بیش از 700 شطرنجباز و آناتولی کارپوف قهرمان سابق شطرنج دنیا در زیباکنار رشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این رقابتها استاندار گیلان با اشاره به نیاز هوش و تفکر بالا در شطرنج گفت: شطرنج انسانها را هوشیار، قوی و قانونمند می کند و شطرنجبازان معمولا انسانهای خلاقی هستند. قهرمانی در ادامه از مدیر کل تربیت بدنی گیلان و هیات شطرنج استان خواست برنامه ای تدارک دیده شود شطرنج از مهد کودک ها آغاز شود تا جامعه ای خلاق و با فکر داشته باشیم.
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