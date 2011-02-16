سالانه 10 میلیارد تومان هزنیه نگهداری فضای سبز فولاد مبارکه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد سمیعی نژاد در گفتگو با خبرنگاران اصفهانی با اشاره به اینکه تولیدات فولاد مبارکه از پنج میلیون به 11 میلیون تن افزایش یافته، بیان داشت: این مسئله در راستای استفاده از سیاستهای توسعه‌ای بوده است.

وی با اشاره به اینکه از سال 1385 در زمینه طرح‌های زیست محیطی بیش از 220 میلیارد تومان پروژه زیست‌محیطی برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر هزینه طرح‌های زیست محیطی انجام شده 120 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه 12 فروردین ماه سال آینده دو پروژه ریست محیطی دیگر به بهره‌برداری می‌رسد، بیان داشت: در حال حاضر یک هزار و 600 هکتار فضای سبز در این شرکت وجود دارد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که سالانه بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه نگهداری فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه است.

سمیعی نژاد با اشاره به طرح‌های زیست محیطی در این شرکت اظهار داشت: 18 طرح در زمینه کاهش گازهای آلاینده، 36 طرح خرید تجهیزات برای اندازه گیری آلاینده‌های محیط زیست، 41 طرح در زمینه جلوگیری از آلودگی آب و خاک و سه طرح بازیابی ضایعات تولید از جمله طرح‌های زیست محیطی در فولاد مبارکه است.

وی با اشاره به نتایج مطلوب طرح‌های زیست محیطی فولاد مبارکه گفت: با دانشگاه زیست‌محیطی تهران و دانشگاه شریف به منظور جلوگیری از دپوی ضایعات تولید همکاری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: اصول مدیریت و اهداف تعریف شده در فولاد مبارکه در جهت استانداردهای زیست‌محیطی انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای افتتاح غبار گیرهای جدید کوره پاتیلی دو و پنج و غبار گیرهای جدید کوره‌های قوس الکتریکی شماره یک و دو مجتمع فولاد مبارکه 40 میلیارد تومان سرمایه‌ شد، اضافه کرد: 80 درصد از این طرح‌های زیست محیطی این شرکت توسط متخصصان داخلی انجام گرفت.