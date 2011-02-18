عبدالله مددی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام درباره تولیدات این مرکز برای پخش از شبکههای سراسری به خبرنگار مهر گفت: تولیداتی در زمینه فیلم و سریال، مستند، انیمیشن، نماآهنگ، برنامههای عروسکی و... با رویکرد معرفی آداب و رسوم بومی و سنتی، جاذبههای فرهنگی و تاریخی، موسیقی مقامهای استان و معرفی مفاخر ایلام ساخته شده است. سعی میکنیم آثار تهیه شده قابلیت پخش از شبکههای سراسری داشته باشد.
وی در ادامه افزود: با افتتاح شبکه مراکز استانها با نام "شما" که به عنوان یک شبکه ملی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، تلاش میکنیم بیشترین حضور را در این شبکه 24 ساعته داشته باشیم و معرفیکننده ظرفیتهای استان در عرصه ملی باشیم.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام درباره ساخت برنامههایی با معرفی مفاخر استان گفت: در استان ایلام بزرگانی در عرصه مقاومت، دفاع مقدس و ادبیات داریم. تلاش میکنیم این بزرگان در عرصه ملی نیز شناخته شوند همچون شهید آیتالله حیدری ایلامی که از روحانیون مبارز انقلاب و سپس دوران دفاع مقدس بوده است.
مددی بیان کرد: ما امسال سعی میکنیم در این زمینه اقدامات موثری انجام دهیم از جمله ساخت برنامههای هفته دفاع مقدس با محوریت زندگی شهید آیتالله حیدری. در زمینه مفاخر ادبی، سریال "بغض باوه یال" یا "شاعر قلههای مهآلود" که به معرفی و زندگینامه غلامرضاخان ارکوازی، شاعر نامدار استان میپردازد، ساخته شده و در نوبت پخش از شبکههای سراسری قرار دارد. تلاش میکنیم در زمینه معرفی مفاخر و نخبگان استان ایلام در عرصه ملی برنامههای بیشتری تولید کنیم.
وی درباره اینکه موسیقی ایلام پشتوانه فرهنگی غنی دارد، برای معرفی موسیقی استان چه تمهیداتی در نظر دارید؟ توضیح داد: ما در بخش موسیقی مشکلاتی در سطح استان داریم از جمله نداشتن استودیوی ضبط موسیقی و سازهای تخصصی که هنرمندان مجبورند برای ضبط آثار خود به استانهای همجوار مسافرت کنند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام یادآور شد: ما این مشکلات را در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح کردیم و با رایزنیهای انجام شده با همکاری دولت و از محل اعتبارات سفر سوم استانی رئیسجمهور محترم، مبلغی برای ساخت استودیو در اختیار حوزه هنری استان قرار گرفت که امسال به بهرهبرداری میرسد.
مددی ادامه داد: با وجود این مشکلات و کاستیها، به همت هنرمندان و همکاران ما در حوزه موسیقی مرکز، در سال 89 علاوه بر تولید تعهدات خود و کسب نمرات بالا در ساخت تولیدات موسیقی، که به تازگی یکی از اثرهای مرکز بالاترین امتیاز را در بین مراکز کسب کرده است، این آمادگی را داریم که فراتر از تعهدات خود هم تولید موسیقی داشته باشیم.
وی در پایان افزود: به همین دلیل در نظر داریم آثار فاخر و حماسی در زمینه آزادسازی مهران، واقعه زمین فوتبال چوار و ساخت سرودهای ماندگاری برای سرداران شهید استان و آیتالله حیدری ایلامی در واحد موسیقی مرکز تولید کنیم.
