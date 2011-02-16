به گزارش خبرنگار مهر، طی دوره‌های گذشته جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بارها شاهد جعل بلیت نمایش‌های جشنواره و فروش آن‌ها در بازار سیاه بوده‌ایم اما این بار در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر اتفاقی جدید رخ داده است. این بار کارت‌های اهالی رسانه مد نظر جاعلین قرار گرفته است.



طی چهار روز گذشته اخباری از جعل کارت‌های رسانه‌ای و استفاده از آن‌ها در سالن‌های مختلف برای تماشای آثار جشنواره به گوش می‌رسد. این در حالی است که به گفته محمد حیدری دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این اتفاق تنها در تماشاخانه ایرانشهر رخ داده و از مجموعه تئاتر شهر و سالن‌های تئاتری دیگر چنین اخباری منعکس نشده است.



البته گویا در سالن‌های بوستان و گلستان و برخی سالن‌های دیگر میزبان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز کارت‌های جعلی گرفته شده است. این امر باعث شده تا کارت‌های اهالی رسانه در مراجعه به این سالن‌ها بررسی شود و گاه همین امر باعث دلخوری اصحاب رسانه شده است.



با مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در جعل بلیت نمایش‌های جشنواره و کارت اصحاب رسانه رخ داده به نظر می‌رسد که باید تمهیدی مناسب در این خصوص اندیشیده شود. وجود چنین مشکلاتی از جمله مسائلی است که باعث به هم خوردن نظم و برنامه ریزی جشنواره می‌شود و از طرف دیگر شرایط نامناسبی را به لحاظ برخوردی با کسانی که بلیت آثار جشنواره را دارند یا از اهالی رسانه هستند فراهم می‌کند.



این معضل طی چهار سال اخیر گسترده‌تر شده و جای این را دارد که راه حلی جدی برای حل این معضل در نظر گرفته شود.