ایجاد دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی سراسر کشور در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا دادستانی برنامه ای برای توسعه دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای در سراسر کشور دارد، افزود: در حال حاضر در تهران مجتمع ویژه ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای تشکیل و کار خود را آغاز کرده است و به زودی در مراکز استانها نیز شعباتی در این خصوص ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در آینده بر اساس ضرورت این شعبات و دادسراها در شهرستانها نیز تشکیل می شود.

دادستان کل کشور در مورد بازنگری قانون آیین دادرسی گفت: از تمامی ضابطان قوه قضائیه و نیروی انتظامی تشکر می کنم زیرا کار بسیار سخت و حساسی را انجام می دهند.

اژه ای تصریح کرد: بر اساس مذاکراتی که با فرماندهان نیروی انتظامی در مورد بازنگری آیین دادرسی داشتیم، تا حدودی کمبودها و چالش ها برطرف شده است.