دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی ایلام از پایتخت منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جواد کمری گفت: بر اساس تصویب هیئت دولت و در راستای انتقال دفاتر مرکزی شرکتهای مستقر در تهران، دفتر مرکزی این شرکت به ایلام منتقل شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با آغاز این حرکت، شاهد چشم انداز مناسبی در تمامی اهداف شرکت پتروشیمی ایلام در امور محوله باشیم.

پس از اختلاس میلیاردی در پتروشیمی ایلام هم اکنون این پروژه ابهامات زیادی را متوجه خود قرار داده است.

مجتمع پتروشیمی ایلام در 26 کیلومتری شمال غربی مرکز استان ایلام واقع شده است، این مجتمع 108 هکتاری مشتمل بر دو واحد اصلی پروسی است که خوراک آن از پالایشگاه گاز ایلام و به وسیله سه خط لوله اصلی هر یک به طول 9 کیلومتر تامین می‌شود.

محصول اصلی تولیدی این واحد 300 هزار تن پلی ‌اتیلن سنگین در سال است که به عنوان خوراک اصلی واحد تیلن مجتمع مصرف می‌شود.