به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا خسروی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی که در استانداری قم برگزار شد، بیان داشت: در حال حاضر در سطح استان قم 15 کلانتری وجود دارد که در 12 کلانتری متخصص مشاوره حضور دارد.



وی با بیان اینکه کلانتری‌های استان قم در سه درجه یک تا سه تقسیم بندی شده‌اند اظهار داشت: کلانتری 17، 19 و 30 از جمله کلانتری‌های درجه یک هستند که در این کلانتری‌ها به علت حجم بالای مراجعه‌کنندگان نیازمند حضور سه مشاور هستیم ولی هم اکنون یک مشاور بیشتر حضور ندارد.



معاون اجتماعی نیروی انتظامی قم اضافه کرد: کلانتری 13 قم حدود سه سال است که مرکز مشاوره کلانتری‌های استان است و زمانی که پرونده‌ای در کلانتری‌ها حل نشود به این دایره ارجاع داده خواهد شد و این بخش همچون اورژانس عمل می‌کند.



وی بیان داشت: در مرکز 110 تهران در اتاق پاسخگویی به تلفن‌ها روان‌شناسان متخصص حضور دارند و در صورت نیاز به صورت آنی پاسخگو هستند ولی این امر در قم وجود ندارد که ما به کمبود مشاور و نیرو در 110 نیز مواجه هستیم.



خسروی با اشاره به اینکه حقوق هر مشاوره‌ای در کلانتری حدود 450 هزار تومان است و هر کلانتری در قم حداقل یه یک مشاوره نیاز دارد اظهار داشت: اگر حمایت مالی صورت گیرد حدود 50 تا 60 درصد سیستم قضایی و پرونده‌های کلانتری‌ها حل خواهد شد.