به گزارش مهر، به نقل از ورایتی کریستوفر مانگر کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد. فیلمنامه را هم خود مانگر بر اساس رمانش به همین نام نوشته است.



داستان "عکاس آماتور" در دهه 1970 می‌گذرد و داستان هنرمند جوانی را روایت می‌کند که در زندگی و حرفه‌اش به بن بست رسیده و می‌کوشد با عکاسی لحظه‌های زندگی ملال آورش را ثبت کند.



تد هوپ ، آن کری و کرن مانتگومری تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده دارند. این روزها فیلم "هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت اول" با نقش‌آفرینی رادکلیف بر پرده سینماهاست و دومین قسمت همین فیلم ماه ژوئیه آینده اکران می‌شود.



هم اکنون رادکلیف مشغول بازی در فیلم "زن سیاه‌پوش" است .کریستوفر مانگر نیز اخیرا برای نگارش متن فیلم تلویزیونی "معبد گرندین" نامزد جایزه امی شده بود.

