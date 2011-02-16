"اصلاحات واقعی" تنها راه فرار حکام عرب از خشم ملتهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان "تغییر حتمی است" می نویسد: وضعیت این روزهای برخی کشورهای عربی که درآنها شاهد برگزاری تظاهرات مردمی علیه رژیم های عربی هستیم ایجاد تغییرات و ضرورت روی آوردن حکام عرب به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعی را که موجب آزادی ودموکراسی برای میلیونها مردم می شود، قطعی می نماید.

الرایه تاکید می کند: حکام عرب باید به مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی و اصلاحات اقتصادی که اهتمام وتوجه ویژه ای کنند.

این روزنامه عرب زبان همچنین خاطرنشان می سازد: جهان عرب درحال گذار ازمرحله تاریخی بسیار حساسی است که نیازمند همکاری همه دولت ها، احزاب و پارلمان ها و همچنین سازمان های مدنی برای برون رفت از آن است که اگر حکام عرب با این وضعیت تعامل درست و مناسبی نکنند قطعا کشورهای عربی دچار هرج و مرج و بی ثباتی می شود.

درادامه این مقاله به سران جهان عرب هشدار داده شد: اگر چشم و گوشتان را دربرابر خواست های مردم ببندید و به مطالبات آنان توجهی نکنید حتما خشم و غضبشان دامنگیرتان می شود و بدانید که این گونه تعامل با ملت ها بی فایده و بی ثمر است.

الرایه درپایان همچنین گوشزد کرد که سران عرب باید این را بدانند که ملت های عربی با قاطعیت هرچه تمام هرگونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی براساس برنامه ها و نقشه های ارائه شده از سوی بیگانگان را رد می کنند.