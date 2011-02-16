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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

الرایه قطر :

"اصلاحات واقعی" تنها راه فرار حکام عرب از خشم ملتهاست

"اصلاحات واقعی" تنها راه فرار حکام عرب از خشم ملتهاست

یک روزنامه عرب زبان به سران جهان عرب هشدار داد پیش از آنکه خشم و غضب ملتهای عربی دامنگیرشان شود دست به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعی بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان "تغییر حتمی است" می نویسد: وضعیت این روزهای برخی کشورهای عربی که درآنها شاهد برگزاری تظاهرات مردمی علیه رژیم های عربی هستیم ایجاد تغییرات و ضرورت روی آوردن حکام عرب به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعی را که موجب آزادی ودموکراسی برای میلیونها مردم می شود، قطعی می نماید.

الرایه تاکید می کند: حکام عرب باید به مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی و اصلاحات اقتصادی که اهتمام وتوجه ویژه ای کنند.

این روزنامه عرب زبان همچنین خاطرنشان می سازد: جهان عرب درحال گذار ازمرحله تاریخی بسیار حساسی است که نیازمند همکاری همه دولت ها، احزاب و پارلمان ها و همچنین سازمان های مدنی برای برون رفت از آن است که اگر حکام عرب با این وضعیت تعامل درست و مناسبی نکنند قطعا کشورهای عربی دچار هرج و مرج و بی ثباتی می شود.

درادامه این مقاله به سران جهان عرب هشدار داده شد: اگر چشم و گوشتان را دربرابر خواست های مردم ببندید و به مطالبات آنان توجهی نکنید حتما خشم و غضبشان دامنگیرتان می شود و بدانید که این گونه تعامل با ملت ها بی فایده و بی ثمر است.

الرایه درپایان همچنین گوشزد کرد که سران عرب باید این را بدانند که ملت های عربی با قاطعیت هرچه تمام هرگونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی براساس برنامه ها و نقشه های ارائه شده از سوی بیگانگان را رد می کنند.

کد مطلب 1255129

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