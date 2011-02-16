به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه فرماندهان آگاهی کشور گفت: افرادی که در طول سال گذشته و امسال در جریان فتنه با‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی که دشمنان اصلی کشور هستند همراهی کردند ظلم بزرگ و جنایت عظیمی را مرتکب شده‌اند. این افراد در حالی که در 25 بهمن ماه زمانی که مردم شیرینی راهپیمایی 22 بهمن را در ذهن خود ثبت می‌کردند با همراهی دشمنان قسم خورده همصدا شده و دوباره جنایت آفریدند.

وی افزود: این افراد و به خصوص مسببین اصلی این حادثه مطمئناً باید به کیفر برسند زیرا مردم را برای آشوب مجدد و ناامنی و به آتش کشیدن اموال عمومی به خیابان‌ها دعوت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات اخیر سران فتنه قابل گذشته نیست، گفت: آنها بعد از نصیحت تمام دلسوزان و هشدار خواص همچنان بر اقدامات مجرمانه و غیرقانونی خود پافشاری کردند و باید منتظر کیفر باشند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: امروز مردم ما در ذهن خود سران فتنه را به کیفر رساندند و بالاترین تنفر خودشان را از آنها اعلام کردند و درخواست آنها از دستگاه قضا برای برخورد با سران فتنه به حق است.

دادستان کل کشور در مورد آمار دستگیرشدگان در حوادث 25 بهمن گفت: در این چنین حوادث معمولاً ‌ممکن است افرادی دستگیر شوند. بلافاصله با بررسی ‌های ابتدایی برخی آزاد شوند زیرا در درگیری‌های خیابانی افرادی کم گناه و بیگناه در معرض اتهام قرار می‌گیرند. لذا هر عددی که گفته شود عدد کاملی نیست.

وی افزود: بسیاری از دستگیرشدگان حوادث 25 بهمن در همان مرحله اول آزاد شدند ولی مجرمان همچنان در بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری عامل شهادت صانع ژاله و منافقان در روز 25 بهمن گفت: در مورد جریان 25 بهمن متاسفانه تعدادی در دام آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و برخی هم با نفسیاتی که داشتند خودشان هم اقداماتی کردند و افرادی هم از بیرون کشور مردم را دعوت کردند. از سوی دیگر جریان‌های ضدانقلاب به طور عموم پشت سر قضیه بودند. منافقین هم تمام توان خود را گذاشتند که برخی از آنها دستگیر شدند ولی در مورد دستگیری قاتلین شهید ژاله و اینکه کسی اعتراف کرده خبری ندارم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شکی نیست که عده‌ای آشوبگر مسلح در جریان 25 بهمن حضور داشتند، گفت: هم اکنون در حال بررسی و بازجویی از برخی دستگیرشدگان و متهمان اصلی هستیم و به زودی اطلاع رسانی می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رئیس قوه قضائیه گفته‌اند مصلحت ایجاب نمی‌کند که فعلاً سران فتنه را دستگیر کنیم چون آنها امامزاده می‌شوند، گفت: قبلاً هم گفتم این افراد حتماً کیفر اقدامات مجرمانه و جنایتکارانه خود را می‌بینید.