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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

رونالدینیو:

رونالدو اسطوره من بود

رونالدو اسطوره من بود

رونالدینیو با ابراز ناراحتی از اینکه رونالدو از فوتبال کناره گیری کرده، این بازیکن را الگوی خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیو در واکنش به خداحافظی رونالدو گفت: خیلی غمگینم. رونالدو اسطوره من بود. من در همه چیز از او الهام می گرفتم. این بازیکن باعث شد نام برزیل در اروپا بر سر زبان ها بیفتد. هنوز نمی توانم به خودم بقبولانم چه اتفاقی افتاده است. کناره گیری رونالدو از فوتبال، ناراحتم می کند.

کاکا هم در گفتگو با مارکا اظهار داشت: رونالدو به خاطر همه چیز ازت متشکریم. تشکر به خاطر فوتبال، به خاطر برزیل و به خاطر هزاران هزار مردم. رونالدو روز دوشنبه با لباس کورینتیانس برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.

کد مطلب 1255131

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