99.6 درصد مازنی ها فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبانزاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در استانداری افزود: سه میلیون و دویست هزار نفر جمعیت مازندران در این طرح ثبت نام کرده که بیش از 96 هزار سرپرست خانوار را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 108 هزار نفر از مردمی که در طرح هدفمند کردن یارانه ها ثبت نام نبودند تا نیمه های دی ماه امسال ثبت نام کردند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران یادآور شد: سایت وزارت رفاه امادگی دارد تا هموطنانی که تا به امروز اقدام به ثبت نام و ارائه شماره حساب به بانکهای همکار نکرده ثبت نام کند واین گروه در اوایل سال 1390 یارانه های خود را دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: سایت وزارت رفاه برای ثبت نام سرپرستان خانوار از سال 1390 هر شش ماه یکبار فعال خواهد شد و برای ثبت نام هموطنان آمادگی کامل خواهد داشت.

شعبانزاده خاطر نشان کرد: چهار واحد صنعتی در مازندران وجود دارد که باید برای رفع مشکلاتشان دستگاههای مربوطه اقدامات لازم را سریعتر انجام دهند.

وی اظهار داشت: سازمان صنایع و معادن،ا داره گاز و بانک ملی برای حل مشکل گاز رسانی به واحد های آجرپزی استان، جلسه ای سه جانبه برای حل این مشکل تشکیل دهند و کار را با تلاش بیشتر به نتیجه برسانند.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه های مازندران به مشکلات تولید آجر در مازندران اشاره کرد و گفت: تنها چهار واحد آجرپزی در مازندران وجود دارد که با سوخت گاز می توانند به تولید خود ادامه دهد که این وضع را باید هرچه سریعتر سرو سامان داد.

وی به سهمیه سوخت اشاره کرد و افزود: برای حل مشکل کشاورزان و اصناف باید آمارهای دقیق ارائه داد تا مشکل کمبود سهمیه سوخت در استان رفع شود.