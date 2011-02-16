مهار آبهای مرزی ایلام هرچه سریعتر از سوی وزارت نیرو انجام شود

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس اظهار داشت: در جلسه مجمع نمایندگان ایلام موضوع ضرورت مهار آبهای مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود بارندگی در سالهای اخیر ضروری است مهار آبهای مرزی استان ایلام هر چه سریعتر از سوی وزارت نیرو انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: نمایندگان استان ایلام از این امر اظهار ناراحتی می کردند که رودخانه هایی که از ایلام سرچشمه می گیرد، بیش از آنکه مورد استفاده مردم این استان واقع شود، به کشورهای همسایه می رود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بیش از 13 رودخانه مرزی در ایلام وجود دارد که هیچ یک از آن مورد استفاده مردم ایلام قرار نمی گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای مردم و نمایندگان آنها در مجلس واقعا جای سئوال و تعجب دارد چرا باید استان ایلام با وجود 13 رودخانه کشاورزی اش باید به صورت دیم باشد.