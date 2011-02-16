خسارت یک میلیارد ریالی به امکانات و تاسیسات شهری در روز 25 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب گفت : با توجه به لزوم و ضرورت همکاری مسئولان شهری با دستگاه های مسئول به منظور تامین نظم و امنیت شهر نسبت به انسداد چند ایستگاه مترو به صورت موقت در محدوده مرکزی شهر به دلیل کاهش مشکلات حوادث احتمالی اقدام شد.
وی گفت: به محض رفع شرایط خاص مجددا نسبت به بازگشایی این ایستگاه ها اقدام شد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: در جریان اغتشاشات دوشنبه 25 بهمن بیش از 1 میلیارد ریال خسارت به امکانات و تاسیسات شهری پایتخت وارد شد و از جمله فقط در منطقه 10 میزان خسارات بیش از 400 میلیون ریال برآورد می شود و این در حالی است که 37 دستگاه اتوبوس تک کابین و دوکابین در خط 1 تندرو مجموعا بیش از 200 میلیون ریال خسارت دیدند.
تشکری هاشمی همچنین با ابراز تاسف از مطالب منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها که به شکل نا آگاهانه و غیر منصفانه مطرح شد تاکید کرد: خدمت گذاران مدیریت شهری چون گذشته به عنوان سربازان مقام عظمی ولایت خدمت به مردم و دفاع از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی را تکلیف خود می دانند و هرگز با این قبیل فضا سازی ها که در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن است لحظه ای از فعالیت های خود در خدمت به شهروندان دست نخواهند کشید.
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