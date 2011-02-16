  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

معاون شهردار تهران خبرداد:

خسارت یک میلیارد ریالی به امکانات و تاسیسات شهری در روز 25 بهمن

خسارت یک میلیارد ریالی به امکانات و تاسیسات شهری در روز 25 بهمن

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر اعلام کرد: خطوط اتوبوس های تندور سرویس دهی خود را همچون روزهای عادی به بهترین شکل ارایه کردند و با وجود ترافیک بسیار سنگین در برخی معابر و بعضا آسیب جدی به اتوبوس های عبوری شرکت واحد توسط اغتشاشگران، لحظه ای در خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی درنگ نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی  با بیان این مطلب گفت : با توجه به لزوم و ضرورت همکاری مسئولان شهری با دستگاه های مسئول به منظور تامین نظم و امنیت شهر نسبت به انسداد چند ایستگاه مترو به صورت موقت در محدوده مرکزی شهر به دلیل کاهش مشکلات حوادث احتمالی اقدام شد.

وی گفت: به محض رفع شرایط خاص مجددا نسبت به بازگشایی این ایستگاه ها اقدام شد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در جریان اغتشاشات دوشنبه 25 بهمن بیش از 1 میلیارد ریال خسارت به امکانات و تاسیسات شهری پایتخت وارد شد و از جمله فقط در منطقه 10 میزان خسارات بیش از 400 میلیون ریال برآورد می شود و این در حالی است که 37 دستگاه اتوبوس تک کابین و دوکابین در خط 1 تندرو مجموعا بیش از 200 میلیون ریال خسارت دیدند.

تشکری هاشمی همچنین با ابراز تاسف از مطالب منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها که به شکل نا آگاهانه و غیر منصفانه مطرح شد تاکید کرد: خدمت گذاران مدیریت شهری چون گذشته به عنوان سربازان مقام عظمی ولایت خدمت به مردم و دفاع از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی را تکلیف خود می دانند و هرگز با این قبیل فضا سازی ها که در واقع آب به آسیاب دشمن ریختن است لحظه ای از فعالیت های خود در خدمت به شهروندان دست نخواهند کشید.

کد مطلب 1255138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها